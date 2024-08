Yates en Carapaz slaan grote slag in Vuelta: spanning stijgt in klassement

"Dit is geweldig", zei Yates in een eerste reactie. "Om eerlijk te zijn kan het klassement me niet veel schelen. Vandaag draaide het puur om de ritzege."

Slechte dag Roglic

Achter hem waren de renners wél bezig met het klassement. Al vroeg in de finale bleek dat Roglic een slechte dag had. Op de laatste klim van de dag had hij moeite met het tempo, waar Mas gebruik van probeerde te maken.

De Spanjaard van Movistar knalde weg achter de rug van de Sloveen en reed een minuut voorsprong bij elkaar. Mas had echter pech, want er volgde nog een afdaling, met tegenwind en lange stroken rechtdoor. De eenzame renner is daar in het nadeel ten opzichte van een groep.

Mas haalde alles uit de kast en viel bijna zelfs in het ravijn, na een slecht genomen bocht. Uiteindelijk werd hij toch ingerekend door een groepje klassementsrenners, met daarbij Roglic en O'Connor.