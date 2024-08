Brons voor 3x3-basketbalsters na ruime zege op Polen, Spanje Europees kampioen

Boonstra vergrootte het gat met een prachtig schot naar 17-11. Bettonvil wilde niet achterblijven en schoot ook een dubbele score binnen, waarna het met twee simpele scores kon worden afgerond.

Oostenrijkers kampioen voor eigen publiek

De basketbalfans in Wenen werden later op de avond pas echt verwend toen de Oostenrijkse mannen Europees kampioen werden door de finale te winnen van Servië (18-17).

De Serviërs zijn meervoudig Europees en wereldkampioen, schakelden olympisch kampioen Nederland uit en gingen als favoriet de finale in. Maar Oostenrijk nam brutaal het initiatief en stond grote delen van de wedstrijd kleine voorsprong.

Servië had in de absolute slotfase nog kans om er met de titel vandoor te gaan. Nadat Strahinja Stojacic het gat tot een puntje had teruggebracht kon hij aanleggen voor een tweepunter. 'Doctor Strange' had in Wenen echter niet het magische laatste schot waarmee hij Nederland in de groepsfase van de Spelen pijn deed.

De bal stuiterde via de ring weg en de Oostenrijkse spelers vierden uitbundig feest met het thuispubliek. Hun eerste medaille in het 3x3-basketbal is meteen een gouden.