Twee journalisten gewond, een vermist na Russische luchtaanval in Oekraïne

Een Britse journalist van persbureau Reuters wordt vermist na een Russische luchtaanval op de stad Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Twee andere journalisten raakten gewond. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van de regio Donetsk op Telegram.

Reuters bevestigt dat twee oorlogsverslaggevers gewond zijn geraakt en dat er één wordt vermist, maar geeft geen details over de nationaliteit van de slachtoffers. Volgens het persbureau werd het hotel, waar zes van hun journalisten verbleven, vannacht getroffen door een raket.

De gouverneur zegt dat de vermiste journalist waarschijnlijk nog onder het puin van het hotel ligt. Ook persbureau AFP spreekt over een vermiste Brit, en zegt dat de twee gewonde verslaggevers uit Oekraïne en de Verenigde Staten komen.

"We werken nauw samen met de autoriteiten in Kramatorsk om meer informatie te krijgen en ondersteunen onze collega's en hun families. Zodra we meer weten, komen we met een update," aldus Reuters in een verklaring.

Iskander-raket

Volgens de gouverneur is het hotel geraakt door een Iskander-raket, een type Russische raket dat tijdens de vlucht kan worden bijgestuurd. Russische autoriteiten hebben nog niks gezegd over de aanval. Het Oekraïense Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart.

Reuters is een van de grootste persbureaus ter wereld. Het werk van hun journalisten wordt wereldwijd gebruikt door andere media, ook in Nederland. Volgens Reporters Without Borders zijn er sinds de Russische invasie in februari 2022 twaalf journalisten omgekomen in Oekraïne.

Meermaals aangevallen

Kramatorsk ligt ongeveer twintig kilometer ten westen van de frontlinie, en is de laatste grote stad in de Donbas die nog onder controle is van Oekraïne.

De stad is al meermaals aangevallen door Russische troepen. In 2022 kwamen er tientallen mensen, onder wie vijf kinderen, om het leven na een Russische raketaanval op een druk treinstation. Honderden mensen raakten gewond.