Uitgefloten oud-PSV'er Madueke met hattrick belangrijk voor Chelsea

Met dank aan Noni Madueke heeft Chelsea zijn eerste zege van het seizoen in de Premier League binnen. De oud-PSV'er maakte bij Wolverhampton Wanderers (2-6) na rust in veertien minuten een hattrick.

Door goals van Nicolas Jackson en Cole Palmer voor de bezoekers en Matheus Cunha en ex-FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen voor de thuisploeg was de ruststand 2-2. In de 49ste minuut begon het kwartiertje van Madueke, ondanks dat de speler werd uitgefloten door het thuispubliek.

Op social media had Madueke zich zaterdagavond niet bepaald complimenteus uitgelaten over de stad Wolverhampton. De post werd snel weer verwijderd, maar het publiek op Molineux was het niet vergeten en floot hem de hele wedstrijd uit.

Palmer drie keer aangever

Het had geen invloed op het spel van de Engelsman. Sterker nog, hij was misschien wel scherper dan ooit. Eerst zette hij Chelsea met een van richting veranderd schot op voorsprong en met twee identieke schoten met rechts scoorde hij ook in de 58ste minuut en 63ste minuut.

Drie keer was Palmer overigens de aangever bij Madueke. De eerder deze week van Atlético Madrid overgenomen João Félix scoorde als invaller ook nog voor Chelsea, dat sinds dit seizoen onder leiding staat van de Italiaan Enzo Maresca.

Bournemouth speelde in eigen stadion gelijk tegen Newcastle United: 1-1. Justin Kluivert was basisspeler bij Bournemouth. Dean Huijsen bleef op de reservebank zitten.