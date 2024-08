Sparta ontfutselt machteloos Feyenoord punt in Rotterdamse derby

De eerste kansen waren niettemin voor Sparta. Wellenreuther keerde de inzet van Mohamed Nassoh, maar liet even later een schuiver van Verschueren los, waarna Lauritsen verzuimde in de rebound toe te slaan. Een dure misser, want in de zestigste minuut draaide Quinten Timber handig weg bij Verschueren om vervolgens met een harde knal Olij kansloos te laten: 1-1.

De feestvreugde bij de fans van de club uit Zuid was nog niet verstomd of Ramiz Zerrouki liep tegen zijn tweede gele kaart aan en dus moest Feyenoord met toen man verder. Brian Priske reageerde door Neraysho Kasanwirjo en Chris Nadje in te brengen voor Timber en Smal, maar die wisselingen leken vooral tot verwarring te leiden bij zijn ploeg.