Bol blijft Cockrell voor in Polen voor tweede Diamond League-zege in vier dagen

Femke Bol heeft voor de tweede keer in vier dagen laten zien een klasse apart te zijn op de 400 meter horden in het Diamond League-circuit. Bol zegevierde donderdagavond in Lausanne en won zondagmiddag ook in het Poolse Silezië.

De Amersfoortse atlete kreeg serieuze concurrentie maar was in 52,13 te snel voor onder meer Anna Cockrell, die op de Spelen in Parijs profiteerde van de inzinking van Bol en zilver pakte. De Amerikaanse werd in Polen opnieuw tweede, in 52,88.

Met haar sterke laatste stuk was Bol ook de snel gestarte Rushell Clayton (53,11) uit Jamaica de baas. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone komt dit jaar niet in actie in de Diamond League.

Bol is door haar vierde Diamond League-zege van het seizoen (haar 23ste op een rij) verzekerd van deelname aan de Diamond League Finals, die over drie weken in Brussel worden gehouden. Daar kan de Nederlandse atlete voor het vierde jaar op rij de hoofdprijs in de wacht slepen.