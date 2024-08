Vijf gewonden bij brand in studentenflat Den Haag

Bij een brand in een studentenflat in het centrum van Den Haag zijn vanmiddag vijf mensen gewond geraakt. De brand brak uit op de achtste verdieping van het gebouw. Alle twintig woningen op die etage zijn tijdelijk onbewoonbaar, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden.

Het is nog onbekend hoeveel mensen in het pand waren toen de brand uitbrak. Meerdere verdiepingen werden ontruimd en het gebied rondom het Rijswijkseplein werd afgezet. De

Vijf mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

Veel rook

Een deel van de studenten kon naar buiten vluchten. "Ik woon op de dertiende verdieping en daar was veel rook. Ik was nieuwsgierig en ben naar beneden gegaan en zag toen ineens dat er veel brand was", zegt een van hen tegen Omroep West.

De brand ontstond in een van de studentenwoningen, het is nog onduidelijk waardoor. Even na 14.30 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was.