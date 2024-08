Disney-cruiseschip slaat Amsterdam over na Extinction Rebellion-acties

Een cruiseschip van Disney komt begin september niet naar Amsterdam vanwege "problemen met toegang tot de haven". Volgens AT5 is het bedrijf bang voor nieuwe blokkades door Extinction Rebellion (XR) in IJmuiden.

Disney heeft niet officieel bevestigd dat het cruiseschip Amsterdam overslaat vanwege de vrees op een nieuwe blokkade. The Disney Cruise Line houdt het in een brief aan opvarenden op "de mogelijkheid dat het schip niet kan aanmeren".

Klimaatactivisten van XR hebben de sluis in IJmuiden de afgelopen weken vier keer geblokkeerd. Ze protesteren op die manier tegen de schadelijke invloed van de cruisevaart op het klimaat.

De laatste keer was gisteren. Activisten hadden zichzelf op de sluisdeuren vastgeketend en vastgelijmd waardoor een schip er niet doorheen kon. De burgemeester van Velsen had acties op de sluisdeuren al verboden. Rond 18.00 uur waren alle leden door de politie weggehaald. XR Nederland schreef vervolgens op X dat activisten terug zouden keren naar IJmuiden.