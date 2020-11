Barcelona én Spanje maanden zonder Fati vanwege gescheurde meniscus

FC Barcelona moet het een aantal maanden stellen zonder Ansu Fati. De 18-jarige aanvaller liep in het treffen met Real Betis een stevige knieblessure op. De kersverse Spaans international, die was opgeroepen voor de interland tegen Nederland van volgende week woensdag, scheurde in de eerste helft de meniscus van zijn linkerknie. In de rust werd hij vervangen door Lionel Messi.

Naast het oefenduel met Nederland mist Fati de Nations-League wedstrijden tegen Zwitserland en Duitsland. Ook het duel met Atlético Madrid van later deze maand en de Spaanse Supercup, gehouden in januari in Saudi-Arabië, gaan mogelijk aan hem voorbij.

Fati was dit seizoen bij Barça een van de uitblinkers. In tien duels was hij goed voor vijf doelpunten.