'Verdachte aanslag Solingen zou uitgezet worden'

De vermoedelijke dader van de mesaanval in het Duitse Solingen zou begin 2023 worden uitgezet naar Bulgarije. Dat meldt onder meer het weekblad Die Welt op zijn website. Bij de aanslag werden vrijdagavond drie mensen gedood.

De 26-jarige Issa al H. uit Syrië kwam in december 2022 naar Duitsland en vroeg daar asiel aan. Die Welt zegt van officiële bronnen te hebben vernomen dat zijn asielaanvraag begin vorig jaar was afgewezen en dat de man, die op dat moment in Paderborn verbleef, niet in Duitsland mocht blijven. Hij zou uitgezet worden naar Bulgarije, omdat hij vanuit dat land naar Duitsland was gereisd. Volgens de Dublin-regels is het land waar een asielzoeker het eerst de EU binnenkomt verantwoordelijk voor de asielprocedure.

Ondergedoken

Volgens Die Welt was er al een datum vastgesteld voor de uitzetting, maar dook Al H. onder voordat die kon plaatsvinden. Enkele maanden later dook de Syriër weer op. Om onbekende reden werd de uitzetting op dat moment "voorlopig geannuleerd" en werd de man door de autoriteiten in een vluchtelingenopvang in Solingen geplaatst.

Het weekblad Der Spiegel meldde eerder op zijn nieuwssite dat Al H. een jaar na zijn aankomst in Duitsland, dus eind 2023, een tijdelijke verblijfsstatus had gekregen. Die krijgen vluchtelingen uit Syrië vaak vanwege de burgeroorlog in het land. Volgens Der Spiegel is Issa al H. een soennitische moslim en was hij bij de Duitse veiligheidsdiensten niet bekend als moslimextremist.

De berichten in de media zijn niet bevestigd door de Duitse autoriteiten.

'In achtertuin verscholen'

Al H. meldde zichzelf gisteravond rond 23.00 uur bij een politiepatrouille. Der Spiegel schrijft dat zijn kleren met bloed waren besmeurd en de politie meldde dat hij meteen zei dat hij verantwoordelijk was voor de aanslag. Volgens de krant Bild had de verdachte zich sinds de aanval in een achtertuin verscholen.

De verdachte zei tegen de politie dat hij al een keer eerder was gearresteerd, maar hij gaf daarover geen details.

Eerder op zaterdag hield de politie twee andere personen aan. Een 15-jarige jongen werd opgepakt omdat hij mogelijk kort voor de aanval met de vermoedelijke dader had gesproken. Zaterdagvond werd bij een inval in een vluchtelingenopvang een andere verdachte aangehouden, volgens Duitse media een 36-jarige Syriër. Het zou om dezelfde opvanglocatie gaan waar Issa al H. verbleef.

Beelden van de inval in de asielopvang: