Geen titelprolongatie 3x3-basketbalsters na nederlaag tegen Frankrijk op EK

Fleuren, die na lang blessureleed weer terug is bij het Nederlands team, staat bekend om haar afstandsschoten en die kwaliteit liet ze vooral in het tweede deel van de wedstrijd zien. Twee keer gooide ze op fraaie wijze een tweepunter in de basket.

Ook Boonstra was, zoals al het hele toernooi, weer op dreef. Toch lukte het Frankrijk om in de slotfase nog langszij te komen, mede dankzij enkele vrije worpen. In de slotminuut kon het nog alle kanten op en trok Frankrijk uiteindelijk aan het langste eind. Marie-Ève Paget zorgde voor het winnende schot.

De Nederlandse vrouwen spelen om 17.50 uur nog wel de wedstrijd om de bronzen medaille.