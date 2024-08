Biden werd president met een gematigde boodschap, maar voerde links beleid

Op het eerste oog was er weinig opmerkelijks aan de strak geregisseerde Democratische conventie afgelopen week. De stemming over de kandidatuur van Kamala Harris voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen was slechts nog een formaliteit.

Maar dát het een formaliteit was, mag een wonder heten. "De Democraten waren heel lang een partij die zich ideologisch onderling de tent aan het uitvechten waren", zegt oud-Amerikacorrespondent Casper Thomas. "Ze hebben nu een week lang eenheid en gezamenlijk uitgestraald."

Zelfs de kritische linkervleugel was vol lof over Harris én over Joe Biden. De president had een gematigd imago maar voerde de afgelopen jaren behoorlijk links beleid.