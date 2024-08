Griekspoor gelooft niet in dopinggebruik Sinner: 'Wel raar hoe zaak is behandeld'

In aanloop naar de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen, gaat het in de tenniswereld vooral over de dopingzaak van Jannik Sinner. Tallon Griekspoor vindt het een hele lastige situatie, vertelt hij in New York, vooral door de manier waarop de zaak is behandeld.

Sinner, de nummer een van de wereldranglijst, testte in maart van dit jaar tot twee keer toe positief. Onderzoekers troffen lage concentraties clostebol bij de Italiaan aan. Die stof staat op de lijst van verboden middelen van wereldantidopingbureau WADA.

De Italiaan verklaarde dat de substantie in zijn lichaam terecht was gekomen als gevolg van besmetting door een lid van zijn medische team, dat een in Italië vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol had gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen. Een onafhankelijke rechtbank, bijeengeroepen door Sport Resolutions, oordeelde dat de Italiaan "geen schuld of nalatigheid draagt".

'Waar rook is, is vuur'

"Ik geloof niet dat hij iets genomen heeft. Daar vind ik hem niet de persoon voor", liet Griekspoor weten na een trainingssessie daags voor de US Open. "Ik kan er natuurlijk vreselijk naast zitten, maar dat idee heb ik niet. Alleen is het heel raar hoe zijn case behandeld is."