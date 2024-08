Spannende transferslotweek voor traditionele top drie: trainers houden hun hart vast

'Ze gaan Boscagli bij transfer het meest missen'

Arno Vermeulen snapt dat PSV-trainer Bosz onrustig kan worden in deze laatste week. "Ze wisten wel dat er nog wat aan zat te komen qua transfers, maar het is nu wel erg dicht op de deadline."

Vermeulen verwacht dat een vertrek van Boscagli PSV het meeste pijn zal doen. "Hij is voor het spel van Peter Bosz heel belangrijk. Daarnaast is hij ook een leider in de groep en een slimme jongen. Hij heeft meer effect op de spelersgroep dan Schouten bijvoorbeeld. Boscagli is daardoor lastiger te vervangen."

De kans dat Schouten vertrekt acht hij minder groot. "Mocht hij gaan, dan is hij wel makkelijker te vervangen dan Boscagli. Natuurlijk is het wel een enorm verlies voor PSV, ook in verdedigend opzicht. Schouten nam regelmatig een plek achterin over, daar waar het nu zo dun bezet is."