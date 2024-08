Dordtenaar Baas klaar voor debuut op Kasteel: 'Genoeg kaarten geregeld voor familie'

Zijn nieuwe werkomgeving bevalt Baas tot dusver goed. "Ik heb snel mijn draai kunnen vinden. De jongens hebben mij goed opgevangen. Een leuke groep met veel jongens van mijn leeftijd."

Maar belangrijker nog: vorige week stond de middenvelder tegen FC Twente voor het eerst in de basis. "Dat maakt het alleen nog maar beter. Want daar ben ik natuurlijk voor gekomen. Ik wil ook hier zo veel mogelijk spelen. Ik weet dat er hartstikke goede spelers op mijn positie staan. De concurrentie is groot. Maar ik denk dat ik het tegen Twente prima ingevuld heb."

Familie erbij

En dat stemt hem tevreden. Want het was toch even afwachten hoe de overgang van degradant naar subtopper zou verlopen. Bij Excelsior maakte hij in 2022 de promotie naar de eredivisie mee, maar vlak voor de zomer ook de degradatie via de nacompetitie.

Bij de positiespelletjes merkt hij wel een verschil in individuele kwaliteiten. "Maar de organisatie en dat soort dingen zijn wel redelijk hetzelfde."

De openingswedstrijd van de competitie tegen Heracles (0-0), die voorafging aan de knappe 1-1 op bezoek bij Twente, maakte hij mee vanaf de bank. Vandaag hoopt Baas alsnog zijn debuut op Het Kasteel te maken in een officieel duel. "Ik hoop dat al mijn familie erbij kan zijn. Ik heb genoeg kaarten geregeld, dus daar zal het niet aan liggen."