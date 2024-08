GO Sharing haalt duizenden deelscooters van straat: 'Niet winstgevend'

"Groningen was de beste stad die we hadden, iedere scooter deed wel twaalf ritten per dag", vertelt Check-directeur Paul van Merrienboer. "Na de invoering van de helmplicht was dat gehalveerd en na de hubs weer gehalveerd. Er is dus vraag naar de scooters, maar de potentie van deelmobiliteit wordt door deze regels niet benut." Felyx, het bedrijf dat ook in Groningen opereert, kampt met hetzelfde probleem rondom de deelscooters.

Zekerheid

Ander probleem is dat de meeste vergunningen twee jaar van kracht zijn. "We schrijven de scooters af in zes jaar. Als een vergunning maar twee jaar duurt en je moet vertrekken, dan moet je je scooters nog vier jaar afbetalen", zegt Van Merrienboer. "Investeerders zoeken een bedrijf dat zekerheid biedt en met deze spelregels gaat dat lastig."

Een van de gemeenten die enthousiast is over deelscooters is Dordrecht. Die stad komt door het vertrek van GO Sharing zonder deelscooters te zitten. "We willen minder auto's in de binnensteden en meer inzetten op het ov, de fiets en deelmobiliteit", zegt wethouder Rik van der Linden. "De deelscooter was daar ook onderdeel van. Die werd een aantal jaren volop gebruikt."

Hij vindt het jammer dat GO Sharing nu weggaat. "Er is grote potentie om de scooters in binnensteden te gebruiken." De wethouder gaat kijken of hij met een nieuw scooterbedrijf in gesprek kan.