Almeida heeft corona en gaat niet meer van start in Ronde van Spanje

João Almeida stapt niet meer op in de negende etappe van de Vuelta a España. De Portugees van UAE Emirates, die voor aanvang van de achtste rit derde in het klassement stond, heeft corona.

De 26-jarige Almeida, dit jaar vierde in de Tour de France, kende zaterdag een zware dag en kukelde van plek 3 naar plek 26 in het klassement.

Almeida verloor bijna 5 minuten in een korte slotklim naar de finish in Cazorla. "Hij voelde zich slap en niet lekker", vertelde de teamarts van Team UAE Emirates. "Na een PCR-test wisten we dat hij corona heeft."

Zware bergetappe

De negende rit van de Vuelta is een zware bergetappe naar Granada. De Australiër Ben O'Connor start in de rode leiderstrui en verdedigt een voorsprong van 3.49 minuten op Primoz Roglic, de Sloveen die zaterdag de achtste etappe won.