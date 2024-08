Bijna nergens in F1 is de druk zo hoog als aan de pitmuur: 'Houden niet van gokken'

Want wat er ook gebeurt in die pitmuur, uiteindelijk moet de coureur het doen. En op Alonso kun je op zulke momenten wel rekenen. De Spanjaard bleef kalm, zette knap druk op Verstappen en eindigde de race als tweede, wat een uitstekend resultaat was voor Aston Martin.

"Het was een masterclass in racen van Fernando", zegt Krack. "Dat is wat ons uiteindelijk dat podium heeft gebracht."