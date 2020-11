Eerste thuiszege VVV ondanks en dankzij goudhaantje Giakoumakis

Door een late treffer van Georgios Giakoumakis, toch al een hoofdrolspeler zaterdagavond in Venlo, heeft VVV z'n eerste thuiszege van het seizoen binnen. Het werd 3-2 tegen Heracles Almelo dat nu al veertien uitduels op rij niet heeft weten te winnen.

Heracles begon beter aan het duel in Noord-Limburg, maar de eerste mogelijkheden waren halverwege de eerste helft voor de thuisploeg. Evert Linthorst en Giakoumakis - de laatste na een slechte uittrap van de Almelose doelman Koen Bucker - schoten in kansrijke positie hoog over.

Verdekt schot

Giakoumakis, de maker van zes van de tien VVV-doelpunten dit seizoen, mocht daarna ook nog eens vanaf elf meter aanleggen na een overtreding op hemzelf, maar de inzet van de Griek werd een prooi voor Bucker. De missers leken VVV duur te komen te staan, want op aangeven van Rai Vloet vond Silvester van der Water met een verdekt schot de verre hoek: 0-1.