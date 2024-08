Israël voert 'zelfverdedigingsactie' uit in Libanon om vergeldingsactie Hezbollah

In het noorden van Israël waren rond 04.30 uur waarschuwingssirenes te horen. Israëlische media meldden dat vanwege de veiligheidssituatie in het land alle vluchten van en naar het vliegveld van Tel Aviv werden opgeschort. Rond 06.00 uur werd het vliegveld weer geopend.

Over schade is nog niets bekend. Volgens Israëlische media is in Noord-Israël een vrouw op de grond geraakt door scherven.

Iets voor 06.00 uur meldde Hezbollah dat de 'eerste fase' van hun aanval op Israël voltooid is. Volgens de militante beweging zijn 320 raketten afgevuurd en 11 militaire doelen geraakt.

Zelfverdediging

Volgens Israël was hun aanval van afgelopen nacht zelfverdediging. "We zagen dat er vlak naast de huizen van burgers in Zuid-Libanon door Hezbollah een grote aanval op Israël werd voorbereid", zei de Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari in een vannacht geplaatste video op X, na de luchtaanvallen op Zuid-Libanon en voor de boodschap van Hezbollah. "We waarschuwen burgers in Hezbollahgebied om voor hun eigen veiligheid naar elders te gaan."