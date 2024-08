Hezbollah vuurt projectielen af op Israël, Israël roept noodtoestand uit voor hele land

Hezbollah heeft rond 05.00 uur een "grootschalige aanval" tegen Israël aangekondigd als vergelding voor het doden van commandant Fuad Shukr, vorige maand in Beiroet. Het Israëlische leger zegt dat er inmiddels raketten en drones van Hezbollah boven het noorden van Israël zijn onderschept. Over schade is nog niets bekend, volgens Israëlische media is een vrouw op de grond geraakt door scherven.

Eerder vannacht voerde de Israëlische luchtmacht aanvallen uit op Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon, naar eigen zeggen omdat Hezbollahstrijders van plan waren geweest om raketten af te vuren op Israël. Er zouden enkele tientallen doelen zijn getroffen, aldus het leger. Ook over deze aanval en de gevolgen daarvan is nog weinig tot niets bekend.

Luchtalarm Noord-Israël

In het noorden van Israël waren rond 04.30 uur waarschuwingssirenes te horen. Israëlische media melden dat vanwege de veiligheidssituatie in het land alle vluchten van en naar het vliegveld van Tel Aviv zijn opgeschort.

"We zagen dat er vlak naast de huizen van burgers in Zuid-Libanon door Hezbollah een grote aanval op Israël werd voorbereid", zei de Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari in een vannacht geplaatste video op X, na de luchtaanvallen op Zuid-Libanon en voor de boodschap van Hezbollah. "We waarschuwen burgers in Hezbollahgebied om voor hun eigen veiligheid naar elders te gaan."

De Israëlische legerwoordvoerder Daniel Hagari sprak in een video op X na de aanvallen van de Iuchtmacht van "zelfverdediging":