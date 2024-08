Eendenfokkerijen gooien nog steeds met dieren, NVWA doet onderzoek

Het gaat er nog altijd slecht aan toe bij een aantal eendenfokkerijen. Uit nieuwe beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights blijkt dat de eenden hardhandig behandeld worden voordat ze naar de slacht gaan. In 2018 kaartte de organisatie de misstanden ook al aan.

Op de beelden is te zien dat medewerkers eenden in kratten smijten, met de dieren gooien en ook bewust op de dieren gaan staan. Volgens Animal Rights raken de eenden bekneld en is het erg stressvol voor de dieren.

Vangploegen

Eendenfokkers zetten speciale 'vangploegen' in om de eenden in kratten te laden voor transport naar het slachthuis. Animal Rights filmde bij meer dan vijf bedrijven vanaf de openbare weg en met drones hoe de eendenvangers te werk gaan.

"Uit deze nieuwe beelden blijkt dat er nog altijd sprake is van een bedrijfscultuur van minachting voor en veronachtzaming van het welzijn van de dieren", zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights.

Zes jaar geleden gingen de activisten undercover bij zo'n vangploeg. Ze brachten toen ook beelden van de dierenmishandeling naar buiten. Toezichthouder NVWA legde toen boetes van 1.500 euro op aan de bedrijven.

De sector stelde vervolgens nieuwe regels op. Zo moest het laden rustig gebeuren en mocht er niet meer gegooid worden met eenden. Uit de nieuwe beelden blijkt dat de nieuwe regels niet worden opgevolgd, zegt Animal Rights.

Reactie NVWA

De NVWA gaat de beelden onderzoeken. "Op de beelden zien we dat de mensen die de eenden vangen dat op een onnodig ruwe manier doen", zegt een woordvoerder. "Dat kan echt niet." De toezichthouder gaat proberen de bedrijven en medewerkers op de beelden te identificeren, zodat ze kunnen handhaven.