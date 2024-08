Vermoedelijke dader mesaanval Solingen geeft zichzelf aan bij politie

De vermoedelijke dader van de mesaanval in de Duitse stad Solingen heeft zichzelf aangegeven. Volgens het Duitse blad Der Spiegel is het Issa al H., een 26-jarige man uit Syrië, die sinds eind 2022 in Duitsland verbleef. Zaterdagavond meldde hij zich bij een politiepatrouille die hem vervolgens arresteerde.

Bronnen zeggen tegen het nieuwsblad dat zijn kleren besmeurd waren met bloed. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen bevestigt de arrestatie en zegt dat er bewijs is gevonden dat de verdachte achter de mesaanval zit. "We waren al de hele dag naar deze man op zoek", zei hij tegen de Duitse tv-zender ARD.

Na de aanval vrijdagavond werd tijdens een grote politieoperatie al een jongen van 15 aangehouden. Twee getuigen hadden vlak voor de aanval hem met een andere man horen praten. Hij werd niet verdacht van de aanslag, maar wel van het niet melden van geplande misdaden.

Inval in opvang

De politie deed zaterdagavond een inval in een vluchtelingenopvang in Solingen. De opvang ligt vlak bij het plein waar de mesaanval plaatsvond. Bij die inval werd ook iemand aangehouden. Het is onbekend wat de rol van van die verdachte is.

Beelden van de inval in de asielopvang: