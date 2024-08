Verdachte opgepakt voor brandstichting bij synagoge in Zuid-Frankrijk

De Franse politie heeft een verdachte opgepakt voor brandstichting bij een synagoge in de badplaats La Grande-Motte, vlak bij Montpellier. Minister Darmanin van Binnenlandse Zaken heeft dat gemeld op X.

Gisterochtend werden enkele auto's bij de synagoge en een ingang van het gebedshuis in brand gestoken. Op beelden van een bewakingscamera die door het Franse persbureau AFP zijn geverifieerd is een man te zien met een Palestijnse vlag om zijn middel met in zijn handen twee plastic flessen met vermoedelijk een brandbare vloeistof.

Een agent die kort na het aansteken van de brand bij de Beth Yaacov-synagoge ter plekke kwam, raakte lichtgewond. Hij zou omver zijn geblazen door de ontploffing. In het gebouw zelf raakte voor zover bekend niemand gewond.

President Macron sprak in een reactie op de aanval van een terreurdaad. Op X noemt hij het bestrijden van antisemitisme een "voortdurende strijd". Premier Attal noemde de gebeurtenissen "een antisemitische aanslag". "Opnieuw zijn onze Joodse landgenoten het doelwit." Hij voegde eraan toe dat "we ons niet laten intimideren".