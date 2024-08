Utrecht-held Ohio zet wedstrijd volledig op zijn kop: 'Wist niet eens waar de bal was'

Tijdens de wedstrijd was Ohio opvallend veel bezig met het publiek in Breda, waarbij er over een weer geprovoceerd leek te worden. Voor Ohio is er geen sprake van een serieuze ruzie.

"Dat hoort er ook bij toch? Ze deden het ook bij ons, dat is voetbal", stelt hij. "Ik vind het hier een hele mooie sfeer. Zelf heb ik bij Standard Luik gespeeld en daar is het precies hetzelfde. Ik vind dat als ze het aan ons geven, dat we dan ook een beetje mogen teruggeven", wijst hij op de provocaties.

Moe van verhuizen

Ohio ging ook nog even in op zijn transfer naar FC Utrecht. De pas 21-jarige aanvaller heeft al een waslijst aan werkgevers gehad. FC Utrecht is alweer zijn achtste proflcub, als je Manchester United en Manchester City meetelt, waar hij in de jeugd speelde. Nu hoopt hij rust te hebben gevonden.

"Ik heb voor FC Utrecht gekozen omdat ik een beetje rust wilde, ik ben moe van het verhuizen. Dit is voor mij de beste plek om nu te voetballen. Ik hoop dat de komende jaren veel te doen en stappen te maken bij Utrecht."