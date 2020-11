Ziyech dirigeert Chelsea langs Sheffield, Manchester United wint ook

Timo Werner raakte eerst nog de lat, maar Tammy Abraham scoorde wel na een vlotte aanval en Ben Chilwell tikte niet veel later de bal met het bovenbeen over de lijn na een fraaie voorzet van Ziyech.

Met Hakim Ziyech als regisseur heeft Chelsea zijn vierde competitiezege geboekt. Sheffield United werd in Londen met 4-1 verslagen. Dankzij de zege is Chelsea naar de derde plek in de Premier League gestegen.

Manchester United wint zonder Van de Beek

Manchester United hield Everton van de koppositie in Engeland. Doordat Bruno Fernandes zich even kwaad maakte, werd op Goodison Park een achterstand omgebogen in een zege (1-3).

Donny van de Beek moest wederom genoegen nemen met een plek op de reservebank. Manager Ole Gunnar Solskjaer zag geen aanleiding de voormalig Ajacied in te brengen.

Even was er paniek, toen Aaron Wan-Bissaka slap verdedigde en Bernard met een schot in de korte hoek de thuisploeg op voorsprong zette. Maar een paar minuten later had Fernandes de stand met een krachtige kopbal weer in evenwicht gebracht.