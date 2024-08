Veerman 'had meer verwacht van transferzomer', Bosz erkent dat spelers weg willen

Of alle spreekwoordelijke kikkers in de kruiwagen blijven en Bosz zijn selectie intact kan houden, durft de trainer niet te zeggen. "Als het aan mij ligt wel. Maar uiteindelijk moeten de jongens dat volhouden. Voor mij is het niet zo spannend, voor de jongens wel."

Tegelijkertijd moet er nog wel defensieve versterking komen, want in die linie zijn de Eindhovenaren momenteel dun bezet. Bosz geeft nog niet te veel prijs over eventuele aanwinsten.

"Daarvoor moet je niet bij mij zijn", zegt hij. "Ik weet er natuurlijk heel veel van, maar ik weet niet of het de goede kant op gaat. Of ik er wakker van lig? Geen seconde", verzekert hij.