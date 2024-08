Sensatie in Breda: Ohio bezorgt Utrecht met twee goals in blessuretijd winst op NAC

Plotseling viel toch de openingsgoal voor de thuisploeg. Zidane Iqbal verloor het balbezit in de opbouw toen hij probeerde weg te draaien. Dominik Janosek stuurde vervolgens de bal met een prachtige pass over de Utrechtse verdediging, waarna Lucassen doorglipte. De buitenspeler controleerde de bal met een verfijnde aanname en schoot strak in de linkerhoek: 1-0.

In de tweede helft ging de ploeg van Ron Jans op zoek naar de aansluiting, en Utrecht voerde de druk verder op. Vooral de ingevallen Ohio viel op met zijn acties. NAC bleef echter brutaal spelen en creëerde kansen via counters en hoekschoppen.

Een kopbal van Siebe Horemans belandde op de paal, en even later schoot spits Elias Mar Omarsson van buiten het strafschopgebied maar net naast. Aan de andere kant kreeg Jens Toornstra een kans. Zijn schot van dichtbij was echter niet nauwkeurig genoeg en ging enkele centimeters naast.

Spektakel in het slot

NAC vocht in de slotfase hard voor de drie punten en leek Utrecht van scoren te weerhouden. In de extra tijd zorgde Noah Ohio uit het niets alsnog voor de gelijkmaker met een rommelige goal, zijn eerste eredivisiedoelpunt.

In de blessuretijd maakte NAC-speler Lars Mol een zware overtreding, kreeg rood en moest vertrekken. Tot overmaat van ramp voor NAC scoorde Ohio ook nog de 1-2 in de laatste seconden. Het NAC-publiek reageerde geïrriteerd op de viering van Ohio door bekers naar de spits te gooien. Met nog ongeveer tien seconden op de klok werd de wedstrijd echter niet meer stilgelegd.