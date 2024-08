Gestrande astronauten keren over half jaar terug uit de ruimte

De twee astronauten die op het internationale ruimtestation ISS zijn gestrand keren volgend jaar in februari terug uit de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Begin deze maand werd al bekend dat de astronauten Barry Wilmore en Sunita Williams mogelijk pas volgend jaar zouden terugkeren. Nu is duidelijk dat de twee in februari kunnen meereizen in een ruimtecapsule van ruimtevaartbedrijf Space X. Het tweetal verblijft hierdoor zeker 126 dagen in de ruimte, in plaats van de geplande tien.

Technische problemen

De NASA-collega's vlogen in juni met de Starliner van Boeing naar het ruimtestation. Het was de bedoeling dat ze daar ongeveer een week zouden blijven. Door technische problemen konden ze echter niet terugkeren naar Aarde.

Tijdens de koppeling van de ruimtecapsule met het ruimtestation ging er van alles mis. Er waren problemen met de raketten die de capsule voortstuwen en er lekte helium. NASA-bestuurder Bill Nelson zei dat de beslissing om "Butch en Suni" niet met de Starliner te laten terugkeren, is genomen om veiligheidsreden. Het ruimteschip zal na aanvullende testen onbemand terugvliegen.