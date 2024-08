Arrestatie bij politie-inval in asielopvang Solingen, IS eist mesaanval op

De Duitse politie heeft een arrestatie verricht in een asielopvang in Solingen in verband met de dodelijke mesaanval van gisteravond. Zwaarbewapende agenten vielen het asielcentrum binnen. Het is nog onduidelijk of het om de vermoedelijke dader gaat.

De opvanglocatie ligt op ongeveer 300 meter van het plein waar de mesaanval plaatsvond. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Acht mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig.

"We hebben informatie ontvangen en op basis daarvan ondernemen we momenteel actie", zei een politiewoordvoerder over de inval. Op beelden is te zien dat er agenten van een speciale eenheid aanwezig zijn in het pand.

Beelden van de inval in de asielopvang: