Ondanks mijlpaal wint Nadal de titel in Parijs ook dit jaar niet

Eerder deze week bereikte Rafael Nadal wederom een mijlpaal in zijn tenniscarrière door zich op het masterstoernooi in Parijs naar zijn duizendste zege te slaan. Desondanks gaat hij ook dit jaar niet met de titel in de Franse hoofdstad aan de haal.

De Spanjaard werd namelijk in de halve finales van het toernooi uitgeschakeld: hij verloor in twee sets (4-6, 5-7) van Alexander Zverev.

Nadal was al 35 keer de beste op een masterstoernooi (maar één keer minder dan recordhouder Novak Djokovic), maar in Parijs (en ook Miami) wist hij de titel nog nooit te veroveren.