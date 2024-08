3x3-basketbalsters kloppen olympisch kampioen bij EK, Frankrijk wacht in halve finales

3x3-basketbal bij de NOS

Alle wedstrijden van de Nederlandse teams bij de EK 3x3-basketbal in Oostenrijk zijn live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op de NOS Live app op je tv.

De halve finale van de vrouwen is zondag vanaf 12.00 uur live te volgen via de stream op de app en website. Dat geldt ook voor de finale (19.05 uur) of de troostfinale (17.50 uur) later op de dag.