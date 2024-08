Oekraïne viert derde Onafhankelijkheidsdag sinds de Russische invasie

Vanwege de Onafhankelijkheidsdag waarschuwden de Duitse en de Amerikaanse ambassades voor een verhoogde kans op Russische luchtaanvallen. In Kyiv klonk een aantal keer het luchtalarm, maar een echt grote aanval is tot dusver niet gemeld.

Bij de herdenkingsdienst in Kyiv waren onder meer de Poolse president Duda en de Litouwse premier Simonyte aanwezig. De twee landen zijn sinds het begin van de oorlog belangrijke bondgenoten van Oekraïne, al zette een conflict over de export van graan de verhoudingen tussen Polen en Oekraïne vorig jaar op scherp. Sinds het aantreden van een nieuwe regering in Polen december vorig jaar wordt hard gewerkt om die gedeukte relatie te herstellen.

Anti-Russische wetten

Zelensky ondertekende vandaag ook twee anti-Russische wetten. Hij zette zijn handtekening onder de ratificatie van het Statuut van Rome, waarmee Oekraïne de eerste stap zet naar aansluiting bij het Internationaal Strafhof (ICC). Aansluiting bij het ICC is een vereiste voor een EU-lidmaatschap.

Daarnaast ondertekende hij een wet die aan Rusland gelieerde religieuze organisaties verbiedt. De wet, die eerder deze maand al door het parlement werd goedgekeurd, maakt het mogelijk om de aan Rusland gelinkte tak van de Orthodoxe Kerk te verbieden. De kerk distantieerde zich na de Russische invasie van Rusland, maar volgens de Oekraïense regering staat die nog steeds onder Russische invloed.

Oekraïense diaspora

In het buitenland kon de Oekraïense diaspora veilig Onafhankelijkheidsdag vieren. In het Zwitserse Genève droegen mensen een grote Oekraïense vlag langs het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Ook in onder meer Berlijn, Parijs en Helsinki werden evenementen georganiseerd.

Ook in Nederland werd de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag op meerdere plekken gevierd. In Zwolle bracht de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp een bezoek aan het Oekraïnefestival. Daar werden onder andere lezingen over de Oekraïense taal en cultuur gegeven en werden Oekraïense souvenirs en gerechten verkocht. In Den Haag vond een herdenkingsloop plaats ter ere van gevallen Oekraïners.