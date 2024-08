Vrouwelijke coureurs willen op circuit van Zandvoort jonge meiden inspireren

In Zandvoort kunnen de racefans niet alleen Max Verstappen in raceoverall spotten, maar ook de drie Nederlandse coureurs die uitkomen in de F1 Academy. In deze klasse rijden alleen vrouwen mee. Het doel hiervan is dat er ooit weer een vrouw in de Formule 1 uitkomt.

Zestien vrouwelijke racetalenten scheuren dit weekend over het circuit. Bij drie van de auto's zit een Nederlandse achter het stuur. Emely de Heus (21) en Maya Weug (20) racen al het hele seizoen mee met de F1 Academy, Nina Gademan (20) doet dat op Zandvoort voor het eerst.

Door een wildcard maakt ze in eigen land haar debuut in de F1 Academy. Overspoeld door media-aandacht en fans voelt dit weekend als een droom. "Het is natuurlijk extra bijzonder dat ik voor het eerst mee mag doen op Zandvoort. Maar als ik in de auto zit en mijn viziertje gaat dicht, dan maakt het niet uit waar ik ben."

Met open armen ontvangen

En dat bewees Gademan vanochtend. Ze kwalificeerde zich als zesde voor de race om de punten. Weug start vanaf de tweede rij op plek vier. De Heus noteerde de vijftiende tijd.

Normaal rijdt Gademan in de Britse Formule 4. "Daar ben ik een van de weinige meiden en word ik eerder raar aangekeken. Hier word je met open armen ontvangen en is het ook onwijs gezellig met de meiden."