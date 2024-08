City wint ruim dankzij hattrick Haaland, fraaie solo Van de Ven bij Tottenham

In het eigen Etihad-stadion had City slechts vier minuten nodig om een vroege achterstand om te zetten in een comfortabele 3-1 voorsprong. Daarmee bracht het al gauw een einde aan de euforie van de bezoekers, die in de zevende minuut op voorsprong waren gekomen.

Slim weggelopen

Ipswich profiteerde van een stukgelopen City-aanval, zette een vlotte counter in gang en vond vervolgens de slim weggelopen Sammie Szmodics. De aanvaller schoof de bal door de benen van keeper Ederson in het doel.