Arsenal wint eindelijk weer van Aston Villa, Haalands hattrick helpt City aan kop

Vorig jaar verloor Arsenal beide competitieduels met Aston Villa. En ook nu kreeg de thuisploeg, vorig seizoen vierde in de Premier League, op Villa Park de betere kansen. Maar dit keer was Arsenal een stuk efficiënter.

Villa-spits Ollie Watkins, die op het EK in de slotminuut van de halve finale de Nederlandse dromen aan diggelen schoot, miste een opgelegde kans en zag even later hoe Arsenal-doelman David Raya een van richting veranderd schot toch nog net op tijd wist te keren.

Een zeldzaam foutje in de Villa-defensie leverde de 1-0 van Arsenal op. Een voorzet van Bukayo Saka werd niet goed weggewerkt, belandde voor de voeten van Leandro Trossard en de Belg prikte beheerst binnen.

Middenvelder Thomas Partey maakte er even later ook 2-0 van voor Arsenal, dat met Jurriën Timber in de basis begon. Ian Maatsen viel in de slotfase nog in bij Aston Villa.