Omgevallen bomen en woningbrand door overtrekkend noodweer

Ook in het noorden van het land is er schade ontstaan door het noodweer. In Leeuwarden kwam een boom op een huis terecht.

In het Friese Houtigehage brak brand uit in meerdere huizen, volgens de brandweer als gevolg van blikseminslag, schrijft Omrop Fryslân. Inmiddels is het vuur uit. De twee huizen die in brand stonden en tussenliggende woningen hebben veel rook- en waterschade opgelopen, zegt de brandweer tegen de Friese omroep.