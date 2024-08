Code oranje voor Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg vanwege noodweer

In de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt vanavond tot 22.00 uur code oranje. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur, onweersbuien en zware regenval. In de rest van het land geldt code geel.

Lokaal kan er schade ontstaan door blikseminslag, rondvliegende voorwerpen en vallende takken en bomen. De windstoten zijn volgens het KNMI vooral gevaarlijk voor fietsers, vrachtwagens en auto's met een aanhanger of caravan.

"Bij die buien ontstaan vaak rukwinden", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Zware windstoten kunnen vooral in het oosten en zuidoosten van het land stevig uitpakken." Plaatselijk zal er volgens hem wateroverlast ontstaan. "Maar omdat het stevig waait, zullen de buien niet lang blijven hangen op één plek, waardoor de overlast hopelijk meevalt."

Stekkers uit stopcontact

Het KNMI adviseert om losse spullen vast te maken. Ook is het volgens het instituut verstandig om stekkers uit het stopcontact te halen en kelders af te sluiten omdat die kunnen onderlopen.

Automobilisten moeten rekening houden met files. Daarnaast kunnen auto's in de slip raken door de grote hoeveelheid water op de weg. Het noodweer leidt waarschijnlijk ook tot verstoringen in het vliegverkeer en openbaar vervoer.

Weerfoto's die via NOS Ooggetuige binnenkomen: