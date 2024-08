Vierde Zandvoortzege ver weg voor Verstappen: 'Norris wekt een betere indruk dan ik'

McLaren voerde bovendien een pakket aan verbeteringen door. "We zijn geduldig geweest met upgrades sinds Miami. We hebben onze tijd genomen, want we wilden ook echt dat de aanpassingen ons zouden brengen wat we ervan verwachtten. Daar verdient het team de credits voor."

Verstappen loopt niet over van vertrouwen in de zege, Norris is ondanks zijn goede gevoel in de Noord-Hollandse wind ook voorzichtig. Hij zei eerder dit weekeinde dat hij in de eerste seizoenshelft te veel punten had laten liggen om mee te doen voor de wereldtitel.

Ook in de persconferentie benoemt hij zijn mindere starts van dit jaar. "Ze waren niet slecht, maar ook niet top. Ik heb een paar kansen gemist. Morgen is een nieuwe dag, ik voel het vertrouwen dat het beter zal gaan."