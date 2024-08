Roglic wint op steile slotklim en pakt weer tijd terug op Vuelta-leider O'Connor

De heuvelachtige rit van Úbeda naar Cazorla (158,7 kilometer) bleek erg aanlokkelijk voor de aanvallers. In de eerste 100 kilometer zaten geen zware beklimmingen, maar door de aanvalslust in het peloton en de warmte in Andalusië - waar het opnieuw ruim boven de dertig graden was - werd het wel een zware openingsfase.

Meerdere malen wist er een grote groep renners te ontsnappen, maar elke keer werd het gat weer gedicht door de ploeg van Roglic, Red Bull-BORA-hansgrohe.

Die ploeg leek extra alert, nadat O'Connor twee dagen na een lange aanval wel heel veel voorsprong had weten te pakken. De Australiër van Decathlon-AG2R heeft de rode trui dankzij die coup stevig om zijn schouders, Roglic stond voor het begin van de etappe tweede op 4.45.

Oomen en Leemreize in kopgroep

Na zo'n 60 kilometer koers wist een groep van acht renners zich wel los worstelen uit de greep van de klassementsploegen. Ook de Nederlanders Sam Oomen (Lidl-Trek) en Gijs Leemreize (DSM-Firmenich-PostNL) zaten erbij.

Leemreize, die O'Connor in de zesde rit lang kon volgen, moest de groep dit keer op de eerste klim al laten gaan, waardoor Oomen met Harold Tejada, Mauro Schmid, Luca Vergallito, Ion Izagirre, Oier Lazkano en Mathis Le Berre vooraan overbleef.

Op de Puerto Mirador de las Palomas - de eerste klim van de tweede categorie - kwamen Schmid en Tejada bovendrijven als beste klimmers in de kopgroep. Ze pakten een klein gaatje, terwijl het voor Oomen even te snel ging. Maar in de afdaling kwam alles weer samen.

Olijfboomgaarden

Omgeven door eindeloze olijfboomgaarden zetten de zeven koplopers koers naar de finish, die bovenop een steile muur met stukken van wel 20 procent lag.