Van zwemtocht tot luchtballonfestival: evenementen afgelast door noodweer

Een aantal evenementen is afgelast vanwege het noodweer dat vanavond over het land trekt. Dat geldt onder andere voor de normaal drukbezochte Heide-optocht in Ede en het Ballonfiësta in Barneveld. Een zwemtocht voor het goede doel over het IJsselmeer is door het slechte weer halverwege stilgelegd.

Eind van de middag en begin van de avond worden stevige onweersbuien verwacht, mogelijk met hagel en onweer. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt code oranje tot 22.00 uur. Voor de rest van het land is code geel afgekondigd.

Vooral de veiligheid van de bezoekers staat bij de organisatoren voorop bij hun besluit om in te grijpen. "We willen voorkomen dat mensen op een open veld of in het bos zijn op het moment dat de buien passeren", laat de organisatie van het Ballonfiësta weten aan Omroep Gelderland.

Bij het meerdaagse festival stegen gisteravond nog 39 heteluchtballonnen tegelijk op, maar vandaag gebeurt er niets. Ook de afsluitende lichtshow vanavond laat is afgelast omdat er dan opnieuw buien worden verwacht.

Iets verderop op de Veluwe, in Ede, is de Heide-optocht afgelast en verplaatst naar dinsdagavond. Het evenement trekt normaal tienduizenden bezoekers. Maar de organisatie vindt het onverantwoord om hen langs de route te laten staan bij onweer en windstoten.

Ook de muziektheatervoorstelling De Grote Vloed, die vanavond in het Oost-Groningse Oosterwijtwerd te zien zou zijn, gaat niet door. De voorstelling speelt zich af in de openlucht, met een groot orkest en veel spektakel. De organisatie vindt het niet verantwoord om de voorstelling door te laten gaan en biedt mensen die al onderweg waren excuses aan, meldt RTV Noord.

Sponsorzwemtocht

Eerder vanmiddag werd de sponsorzwemtocht Swim4Brains tussen Stavoren en Medemblik gestaakt. Vanwege de harde wind en de golfslag vond de organisatie het onverantwoord om de tocht over het IJsselmeer te voltooien. De zwemmers werden halverwege uit het water gehaald, meldt regionale omroep NH.

"Het is windkracht 7 op het IJsselmeer", zei Tine van Heerikhuizen van de Hersenstichting. "Het is protocol om dan te stoppen, omdat we anders de veiligheid niet meer kunnen garanderen."

Niet alleen de deelnemers, maar ook hun begeleiders hadden last van de harde wind en golfslag. "De boten konden niet eens in de buurt van de zwemmers blijven."

In totaal hadden de zwemmers zo'n 11 kilometer gezwommen toen de zwemtocht werd afgelast, ongeveer de helft van de afstand. Ze werden met boten naar de Oosterhaven in Medemblik gebracht. "Daar konden ze het laatste stuk in de haven nog wel zwemmen", aldus Van Heerikhuizen. "Want ze hadden hier wel het hele jaar voor getraind."

Man overboord

In Friesland was vandaag de slotdag van de IFKS, het tweede kampioenschap Skûtsjesilen dit jaar. Mede door de harde wind liep het uit op een slagveld, meldt Omrop Fryslân. Al voor de start voer een van de skûtsjes tegen een andere boot aan. Dat zorgde voor veel schade. Eén van de boten moesten de wedstrijd verlaten.

Niet veel later botsten nog eens twee boten op elkaar, waarbij een man overboord sloeg. Hij kon zonder problemen weer uit het water worden gehaald, maar de schade aan een van de boten was zo groot dat ook die de wedstrijd verliet. De andere skûtsjes, waarvan sommige met behoorlijke schade, zeilden zo goed en zo kwaad als dat kon door.