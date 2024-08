Softbalsters Sparks Haarlem winnen voor vijfde keer Europees clubtoernooi

De softbalsters van Sparks Haarlem hebben voor de vijfde keer de European Cup Winners Cup gewonnen. Op eigen veld was de titelverdediger van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi nipt te sterk voor het Italiaanse Saronno: 5-4.

Sparks, dat al zijn vorige wedstrijden had gewonnen en de Italiaanse ploeg eerder met 5-1 had geklopt, kwam in de derde inning op 0-3 en had het daarna lastig.

Op stoom in laatste inning

Via Suka van Gurp deed wat terug in de zesde inning, waarna de ploeg in de zevende en laatste inning op stoom kwam. Nina Oomes, nogmaals Van Gurp, Greta Cecchetti en Renée Scholte waren allen goed voor een punt en namen daarmee tevens revanche voor de verloren finale in 2022.