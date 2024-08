Softbalsters Olympia Haarlem en Sparks Haarlem winnen belangrijke Europese prijzen

De softbalsters van Olympia Haarlem hebben voor het derde jaar op rij de Premier Cup veroverd. Olympia won in de finale van het belangrijkste Europese toernooi met 6-2 van Italposa Forli.

In de groepsfase waren de Italiaansen nog met 8-0 afgedroogd. Ditmaal ging het een stuk lastiger, want pitcher Johnson gaf lange tijd weinig weg.

In de vijfde inning scoorde Olympia pas zijn eerste run en het kwam daarmee op 1-2. Een inning later had Olympia plots wel zicht op het aangooien van Rose en drie Haarlemse honkslagen, en enkele fouten van Forli, leverden liefst vijf runs op. Jessie van Aalst en Marijn Crouwel sloegen twee ploeggenoten binnen.

Ook Sparks Haarlem winnen mooie prijs

De softbalsters van Sparks Haarlem wonnen voor de vijfde keer de European Cup Winners Cup. Op eigen veld was de titelverdediger van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi nipt te sterk voor het Italiaanse Saronno: 5-4.

Sparks, dat al zijn vorige wedstrijden had gewonnen en de Italiaanse ploeg eerder met 5-1 had geklopt, kwam in de derde inning op 0-3 en had het daarna lastig.

Op stoom in laatste inning

Via Suka van Gurp deed wat terug in de zesde inning, waarna de ploeg in de zevende en laatste inning op stoom kwam. Nina Oomes, nogmaals Van Gurp, Greta Cecchetti en Renée Scholte waren allen goed voor een punt en namen daarmee tevens revanche voor de verloren finale in 2022.