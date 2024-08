Dag na mesaanval Solingen tast politie in het duister, terrorisme niet uitgesloten

Een dag na de dodelijke mesaanval in de Duitse stad Solingen tast de politie nog in het duister over de dader. "De politie voert momenteel in het hele land een grootschalige zoektocht uit naar de dader", zei politiechef Thorsten Fleiß tijdens een persconferentie. "Zowel slachtoffers als getuigen worden momenteel ondervraagd."

Een 15-jarige jongen is vanochtend aangehouden. Kort voor het misdrijf hoorden twee getuigen een gesprek tussen de jongen en een andere persoon. Het is nog onduidelijk of die andere persoon de aanvaller was. De jongen wordt niet verdacht van het plegen van de aanval, wel van het niet melden van geplande misdaden.

Gerichte aanval

De aanval vond gisteravond plaats tijdens een feest rond het 650-jarig bestaan van de stad Solingen. Een man stak om zich heen op een plein in het centrum. Er vielen drie doden en acht gewonden, van wie er vijf ernstig aan toe zijn.

De politie gaat ervan uit dat het om een aanslag gaat en sluit een terroristisch motief niet uit. De man viel gericht mensen aan, waarbij hij zou hebben ingestoken op de hals van zijn slachtoffers. De aanval vond plaats vlak voor het podium waar een band stond te spelen.

De politie zegt dat er meerdere messen in beslag zijn genomen die momenteel worden onderzocht als mogelijk bewijsmateriaal. Volgens de krant Bild is op 200 meter afstand van de plek van de aanval een vermoedelijke steekwapen van de dader gevonden.