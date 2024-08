Norris pakt poleposition op Zandvoort, Verstappen start vanaf tweede plaats

Max Verstappen gaat morgen vanaf de tweede startplaats op jacht naar zijn vierde zege in de Grand Prix van Nederland. In de kwalificatie troefde Lando Norris van McLaren hem af. Oscar Piastri, ook McLaren, begint morgen op de derde plek.

Verstappen begon na de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix in 2021 steeds op pole, maar dit keer was Norris met een indrukwekkende laatste ronde simpelweg te sterk. "We missen dit weekend wat snelheid in de auto", zei Verstappen direct na de kwalificatie. "We gaan zien hoe we er morgen voor staan."