Ten Hag en United diep in blessuretijd onderuit bij koploper Brighton

United counterde, combineerde en kreeg de bal bij Bruno Fernandes, die vanaf rechts een lage voorzet op Alejandro Garnacho afleverde. Het schot van de Argentijn werd net voor de doellijn aangeraakt door de knie van Zirkzee.

Zirkzee was er vlak daarvoor niet in geslaagd de lage voorzet van Fernandes binnen te glijden en had nog niet de kans gekregen om op te staan. Zodoende raakte hij in buitenspelpositie het schot van Garnacho aan - waardoor er na VAR-beraad een streep door de treffer ging.