Protesten na dood jonge dokter in India gaan door, maar wat leveren ze op?

Ter vergelijking: volgens onderzoek van het AD kwam het in bijna 60 procent van de zaken die in 2019 voor de rechter kwamen in Nederland tot een veroordeling.

"De bloeddorst waarmee demonstranten roepen om de doodstraf voor de verkrachters, daar schrik ik weleens van", zegt Sohaila Abdulali. Meer dan veertig jaar geleden was ze zelf het slachtoffer van een groepsverkrachting. Ze schreef in 2019 een boek over haar verhaal en de manier waarop India praat over verkrachting. Abdulali is geen voorstander van strengere wetgeving, maar ze ziet juist wel veranderingen in de Indiase samenleving.

"Sinds 2012 gaan mensen massaal de straat op, nu praten we ten minste over de gevaren waar vrouwen mee te maken krijgen in India", zegt Abdulali. "Na mijn verkrachting kon ik er met niemand over praten".