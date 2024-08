Italiaanse justitie start onderzoek naar zinken superjacht

Het Italiaanse Openbaar Ministerie gaat onderzoeken hoe het superjacht dat maandag verging heeft kunnen zinken. Dat meldt het hoofd van het OM, Ambrogio Cortosio, in een persconferentie.

De schipbreuk wordt met een zogenaamde 'misdaadhypothese' onderzocht. De openbaar aanklager houdt met alle mogelijke scenario's rekening en sluit daarbij niets uit.

Het onderzoek richt zich niet op een specifiek persoon, zegt Cortosio. Hij wilde nog niet veel vertellen, omdat het onderzoek zich in een vroeg stadium bevindt.

Een plaatsvervangend officier van justitie vertelde op de persconferentie dat de passagiers die het niet overleefd hebben waarschijnlijk in hun hut lagen te slapen toen de schipbreuk plaatsvond. Opmerkelijk is dat meerdere lichamen in dezelfde hut zijn gevonden en dat de luiken van het jacht openstonden.

De aanklager vindt het niet waarschijnlijk dat het jacht gezonken zou zijn door een waterhoos. Het is volgens hem waarschijnlijker dat een plotselinge, zeer sterke wind de oorzaak was van het kapseizen.

Deskundigen en de bouwer van het zeiljacht zijn verbaasd dat het schip zo snel zonk. Daarom wil de bouwer het jacht uit de zee laten optakelen, zodat het onderzocht kan worden.

Hele week gezocht naar vermisten

Het luxejacht met 22 mensen aan boord kapseisde maandagochtend tijdens een hevige storm en zonk daarna voor de kust van Sicilië. Aan boord waren onder meer het personeel en eigenaar van het superjacht, techmiljardair Mike Lynch.

Kort na het zinken werden vijftien passagiers gered op een reddingsvlot en werd duidelijk dat een persoon om het leven was gekomen.

Duikers zochten deze week naar de andere zes opvarenden. In de loop van de week werden vijf lichamen van vermisten gevonden. Gisteren doken de reddingswerkers het lichaam van de laatste vermiste persoon op. Dat was de 18-jarige dochter van de techmiljardair, Hannah Lynch.

In totaal hebben ruim zeventig reddingswerkers meegewerkt aan de zoekacties. Daarbij is meer dan 120 keer naar de bodem gedoken om te zoeken naar de vermisten.