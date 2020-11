Wereldleiders feliciteren Biden: 'Kan niet trotser zijn'

Wereldwijd stromen de reacties binnen op het nieuws dat Joe Biden volgens de grote Amerikaanse nieuwsorganisaties de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Zo zegt oud-president Barack Obama dat hij niet nog trotser kan zijn op Biden en zijn running mate Kamala Harris. "Ik weet dat hij de klus zal klaren en dat het belang van elke Amerikaan centraal staat, ongeacht of hij hun stem kreeg of niet."

Volgens Obama laten de verkiezingen zien hoe verdeeld de Verenigde Staten inmiddels zijn. "Niet alleen Joe en Kamala moeten hun bijdrage leveren, dat moeten we allemaal: we moeten buiten onze comfort zone treden, luisteren naar anderen, de verhitte discussie laten afkoelen en onderling overeenkomsten vinden. Zo kunnen we verdergaan, met in ons achterhoofd dat we allen tot één land behoren onder God."

De Franse president Emmanuel Macron zegt ook dat er "veel werk te verrichten valt". "Laten we samenwerken!"

Relatie op het wereldpodium

De Britse premier Boris Johnson zegt in zijn felicitatie dat de Verenigde Staten de belangrijkste bondgenoot is van Groot-Brittannië. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken aan onze gedeelde prioriteiten, zoals klimaatverandering, handel en veiligheid."

De Duitse bondkanselier Angela Merkel noemt haar "transatlantische vriendschap" met Biden onvervangbaar. "Als we de grote uitdagingen van onze tijd overwinnen." Ook de Canadese premier Trudeau feliciteert Biden en Harris. "Onze landen zijn naaste vrienden, partners en bondgenoten. We delen een unieke relatie op het wereldpodium. Ik kijk er echt naar uit om daar samen aan te werken."

Premier Rutte feliciteert het tweetal op Twitter. "Ik kijk ernaar uit om de goede relatie tussen onze landen voort te zetten en hoop hem hier snel persoonlijk over te spreken."