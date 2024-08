Amerikaan (75) valt van plezierjacht bij Belt-Schutsloot en overlijdt

Bij een vaartocht op de Belterwijde in de kop van Overijssel is vanochtend is een 75-jarige man uit de VS van een plezierjacht overboord gevallen en verdronken. Het slachtoffer is een uur later door een duiker van de brandweer in het water aangetroffen en bij het dorp Belt-Schutsloot aan wal gebracht.

De eerste melding van het incident kwam om 08.30 uur vanochtend. Een watersporter op het meer zag dat iemand van de boot viel, meldt regionale omroep Oost. Toen hij het slachtoffer onder water zag verdwijnen, belde hij 112.

Brandweer en politie begonnen met een grote zoekactie op het water, waarbij een sonarboot en duikers werden ingezet.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de verdrinking, maar een woordvoerder zegt nu al uit te gaan van "een noodlottig ongeval".

De overleden man was afkomstig uit de Verenigde Staten. Onduidelijk is of hij kon zwemmen. De vrouw die vanochtend met hem aan boord was van het plezierjacht is door de politie opgevangen.